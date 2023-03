Gedenkfeier für Peter Weibel im Karlsruher ZKM

per Mail teilen

Eine Gedenkfeier zu Ehren des verstorbenen Medien-Künstlers Peter Weibel findet am Donnerstagabend im Karlsruher ZKM statt. Dazu haben sich prominente Wegbegleiter angekündigt.

Die Liste der Freunde und Weggefährten, die sich am Donnerstagabend mit Beiträgen und Reden von Peter Weibel verabschieden wollen, ist lang. Neben der Pariser Chefkuratorin aus dem Centre Pompidou, Marcella Lista, werden auch der Philosoph und Publizist Peter Sloterdijk sowie der ehemalige Chef der benachbarten Hochschule für Gestaltung, Siegfried Zielinski, oder der Wuppertaler Kunsttheoretiker Bazon Brock erwartet.

Weibel gilt als ein Wegbereiter der modernen Medien- und Computerkunst. Er war 23 Jahre lang Leiter des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien (ZKM). Peter Weibel starb Anfang März, kurz vor seinem 79 Geburtstag. Er wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof in einem Ehrengrab beerdigt.

Die Trauerfeier wird am Donnerstagabend live auf die Kubuswand an der Außenseite des ZKM übertragen. Am Freitag wird Peter Weibels Abschiedsausstellung "Renaissance 3.0" im ZKM eröffnet.