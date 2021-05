Die Stadt Karlsruhe gedenkt am Sonntag der Deportation von Sinti und Roma vor 81 Jahren. Am 16. Mai 1940 begannen die Nationalsozialisten mit der Verhaftung von Angehörigen der beiden Volksgruppen. Allein aus Karlsruhe wurden rund 200 Sinti und Roma in Lager nach Polen gebracht, wo viele ermordet wurden. Per Livestream gibt es am Sonntag eine Gedenkveranstaltung der Stadt, in der mit Ansprachen und Vorträgen an das Schicksal der Verschleppten erinnert wird.