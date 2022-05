Gedenken an den Ersten Weltkrieg: "Der Tod im Winterberg-Tunnel"

Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist das Thema Krieg in Europa wieder allgegenwärtig. Vor allem bei älteren Generationen kann das Erinnerungen auf den Ersten oder Zweiten Weltkrieg auslösen und schreckliche Bilder in Erinnerung rufen. Im Generallandesarchiv gibt es ab morgen eine neue Ausstellung zu sehen, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Sie heißt "Der Tod im Winterberg-Tunnel" und erinnert an ein tragisches Schicksal: Zahlreiche Soldaten wurden im Winterberg-Tunnel in Frankreich verschüttet und nie wieder gefunden.