In Pforzheim und in anderen Städten in der Region wird am Sonntag, dem Volkstrauertag, der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Das Gedenken findet wegen Corona häufig im kleinen Kreis statt. Kranzniederlegungen bei Kriegsgräbern und Kriegerdenkmalen sind beispielsweise in Bruchsal und seinen Ortsteilen, in Pforzheim, Rastatt oder in Karlsruhe geplant. In Karlsruhe wird Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) auch einen Kranz auf dem jüdischen Friedhof niederlegen.