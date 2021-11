Tochter wegen Mordverdachts festgenommen

per Mail teilen

Im Landkreis Calw ist nach dem gewaltsamen Tod einer 75-jährigen Frau deren Tochter festgenommen worden. Sie steht laut Polizei und Staatsanwaltschaft unter Mordverdacht. Vor rund einem Monat war die Seniorin tot in ihrer Wohnung in Gechingen gefunden worden. Familienangehörige, die im gleichen Hause leben, hatten die Leiche der 75-Jährigen entdeckt und die Polizei alarmiert. Die gründeten wegen des Verdachts auf eine Gewalttat die "Ermittlungsgruppe Eiche". Nun sei die 47-jährige Tochter festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit. Heute soll ein Richter entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft kommt. Die Todesursache und möglichen Motive der Tochter sind nach wie vor nicht bekannt.