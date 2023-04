Großeinsatz in Gaggenau - Feuer greift auf mehrere Gebäude über

In Gaggenau (Landkreis Rastatt) ist in der vergangenen Nacht ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf Nachbarhäuser über.

Laut Polizei gingen gegen 3:00 Uhr am Sonntagmorgen mehrere Notrufe ein. Dabei wurde der Brand eines Wirtschaftsgebäudes gemeldet. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Feuer greift auf Wohnhaus über Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Fassade des angrenzenden Wohnhauses angegriffen. Das Feuer hatte sich außerdem auf weiteres Nachbargebäude ausgeweitet. Dort war laut Polizei besonders der Dachstuhl betroffen. Gebäudebrand in Gaggenau greift auf Nachbarhäuser über Pressestelle EinsatzReport24 Feuerwehrmann bei Löscharbeiten leicht verletzt Alle Anwohner konnten die betroffenen Gebäude unverletzt verlassen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht. Die Brandursache ist noch unklar. Der Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf einen höheren sechsstelligen Betrag geschätzt.