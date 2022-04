Gastronomen in Karlsruhe dürfen Außenflächen weiter nutzen

Gastronomen in der Karlsruher Innenstadt dürfen Flächen vor ihrer Tür, wie Parkplätze, vorerst weiter als zusätzliche Bewirtungsfläche nutzen. Das hat der Gemeinderat entschieden.

Die Begeisterung bei Gastronom und Leiter des Fachbereichs Gastronomie beim Branchenverband Dehoga in Karlsruhe, Lukas Möller, ist groß. Eigentlich hatte er mit dieser Entscheidung nicht mehr gerechnet, sagt er. Ihm sei klar signalisiert worden: Die Entscheidung im Gemeinderat stehe fest, dass die Regelung, die zu Coronazeiten eingeführt worden war, Ende März 2022 auslaufen werde. Nun kam es doch anders. Die Gastronomen dürfen diese "Sonder-Außenflächen" bis Oktober nutzen.

60 Betriebe in Karlsruhe nutzen die Sonderregelung

Insgesamt 60 Gastronomiebetriebe nutzten die Bewirtung auf den Außenflächen zum aktuellen Zeitpunkt, so Lukas Möller, der einer davon ist. Ihm gehört der Burgerladen DeliBurgers am Europaplatz, wo er während der Corona-Pandemie vor seinem Laden eine eigene Terrasse aufgebaut hat. Gäste konnten und können dort an der frischen Luft essen und sich dabei sicher fühlen, das wolle er weiterhin ermöglichen.

"Auch wenn die Maßnahmen, wie Maskenpflicht, wegfallen, das Sicherheitsbedürfnis der Gäste ist trotzdem noch groß."

Möller spricht von einem Erfolg, auch für die Belebung der Karlsruher Innenstadt. Natürlich sei ihm auch bewusst, dass dadurch Parkmöglichkeiten für Besucher und Bürger der Stadt wegfallen. Aber er ist fest davon überzeugt, dass Karlsruhe sich weiterentwickeln muss.

"Wir müssen uns in Karlsruhe entscheiden: Wollen wir eine belebte Innenstadt oder komfortable Parkmöglichkeiten?"

Auch mit dem Einzelhandel in Karlsruhe stehe er in Kontakt und auch dort gebe es Unterstützung. "Früher war es so: Die Menschen kommen zum Shoppen in die Innenstadt und möchten dann etwas Essen gehen. Heute ist es umgekehrt", so Möller. Das liege auch am veränderten Einkaufsverhalten und daran, dass immer mehr Online gekauft werde.

Ein offener Brief hat überzeugt

Der Präsident der IHK Karlsruhe und der Geschäftsführer der City Initiative Karlsruhe haben das Anliegen der Gastronomen unterstützt. In einem offenen Brief habe man gemeinsam mit Lukas Möller versucht, das Anliegen im Gemeinderat nochmal deutlich zu machen. Man habe gebeten, die vorläufige Entscheidung nochmal zu überdenken, so der Geschäftsführer der City Initiative Frank Theurer.

"Es geht uns vor allem darum, gemeinsam individuelle und langfristige Lösungen mit den Gremien zu finden. Es geht nur miteinander."

Theurer betont, es gehe auch um die Aufenthaltsqualität der Karlsruher Innenstadt. Man müsse Lösungen finden, mit denen alle zufrieden sind. Die nächsten Monate werde man nun nutzen, um im Gespräch zu bleiben und nach gemeinsamen Wegen zu suchen.