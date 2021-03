An drei Orten im Landkreis Calw demonstrierten am Samstagvormittag Hotellerie, Gastronomie und Lieferanten für eine Zukunfts- und Öffnungsperspektive in der Corona-Pandemie. An Passanten wurden Vergissmeinnicht verteilt.

Der Calwer Kreisverband des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga hat am Samstag in Altensteig, Nagold und Calw mit dem Verteilen von Vergissmeinnicht auf die katastrophale Situation der Gastronomie und Hotellerie im Nordschwarzwald aufmerksam gemacht. Lange Zeit habe man stillgehalten, so der Dehoga-Kreisvorsitzende Rolf Berlin. Viele haben noch nicht die versprochenen Finanzhilfen bekommen Finanzhilfen sind oft noch nicht vollständig ausbezahlt und manche Betriebe und Lieferanten bekommen gar nichts. Die Dehoga fordert deshalb Rahmenbedingungen für eine Wiedereröffnung und klare Aussagen zu Teststrategien. Allein im Landkreis Calw seien über 500 Betriebe verschiedener Branchen und mehr als 3.000 Arbeitsplätze betroffen. Die wirtschaftliche Situation sei dramatisch, so der Landesvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Fritz Engelhardt. Die Beschäftigten seien seit Monaten in Kurzarbeit. Vielen Betrieben drohe die Insolvenz. Branche sieht sich nicht als Pandemietreiber Bei den Kundgebungen galten strenge Hygiene-Vorschriften. Mit gedeckten Tischen, symbolisch dekoriert mit Vergissmeinnicht, veranstaltete der Verband auch Protestaktionen in Altensteig und Nagold. Zulieferbetriebe wie Wäschereien und Brauereien beteiligten sich. Gastronomie und Hotellerie seien keine Pandemietreiber, so Engelhardt. Man habe bereits im vergangenen Sommer bewiesen, dass Hygienekonzepte funktionieren. Vergissmeinnicht-Demo der Dehoga in Calw und Umgebung SWR Susann Bühler