Ein Gasalarm hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren Einsatz in Rastatt geführt. Bei einer Firma, die technische und medizinische Gase herstellt, soll Gas ausgetreten sein. Menschen wurden Polizeiangaben zufolge aber nicht verletzt. Der Bereich bleibt weiträumig gesperrt. Im Umfeld der Firma kann es zu Geruchsbelästigungen kommen, die aber ungefährlich seien, so die Feuerwehr. Die Firmenhalle wird nun gelüftet, damit nach der Ursache des Austritts gesucht werden kann.