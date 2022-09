Reparaturarbeiten dauern weiter an

Nach einem Gasaustritt am Donnerstag an einer Tankstelle in Walzbachtal-Wössingen (Landkreis Karlsruhe) gibt die Polizei Entwarnung.

Bis in den Abend waren Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, nachdem sie das betroffene Gebäude und eine Apotheke in der Nähe am Mittag vorsorglich geräumt hatten. Mittlerweile ist die Tankstelle wieder freigegeben.



Nach einer ersten Einschätzung durch die Feuerwehr ist das Flüssiggas möglicherweise aus einem unterirdischen Schacht ausgetreten. Die Ursache könnte ein schadhaftes Ventil sein, das nun von einer Fachfirma ersetzt werden muss. Entsprechende Reparaturarbeiten dauern an.