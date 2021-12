Gasanbieter gas.de kündigt Kunden Verträge

Im Raum Karlsruhe, Ettlingen und im Enzkreis wurden die Verträge zahlreicher Kunden von ihrem Gasanbieter gas.de gekündigt. In Karlsruhe sind laut den Stadtwerken 1.200 Kunden, im Raum Pforzheim 700 und in Ettlingen 80 davon betroffen. Sie landen automatisch in der Grundversorgung. Ein Sprecher der Stadtwerke Pforzheim nennt als Grund die Einkaufsstrategie von manchen Gas- und Stromanbietern. Sie bedienen sich kurzfristig am Markt und bieten Gas und Strom zu sehr niedrigen Preisen an. Könnten dann aber wegen der stark angestiegenen Kosten ihren Kunden nicht mehr gerecht werden und kündigen dann deren Verträge. Laut den Stadtwerken sei die Gasversorgung aber gesichert.