Das städtische Gartenamt in Baden-Baden hat mit der Pflanzung von Blumen im gesamten Innenstadtbereich begonnen. 40.000 Pflanzen werden gesetzt, damit die Kurstadt noch schöner wird.

Ein bisschen kalt ist es noch – Temperaturen um vier Grad – aber die Männer vom städtischen Gartenamt setzen im Akkord Blumen in Beete vor dem Theater und in der Lichtentaler Allee in Baden-Baden. Stiefmütterchen, Hornveilchen, Akelei, Goldlack, Nelken und viele andere Blumen mehr.

Peter Hui ist seit fast fünfzig Jahren im Dienst der Stadt Baden-Baden unterwegs. Für das Gartenamt ist er zuständig dafür, dass alle Blumen im Frühjahr auch an der richtigen Stelle ausgesetzt werden. Auch wenn das Wetter im Augenblick schön ist. In den nächsten Tagen zieht eine Regenfront zu uns – und kalt bleibt es auch. Für die Blumen sei das kein Problem, sagt Peter Hui.

Lila und Pink für die Osterfestspiele

In diesem Jahr wurden die Farben der Blumen in der Stadt in lila und pink sogar mit dem Festspielhaus abgestimmt. Man will farblich für die Osterfestspiele gerüstet sein, auch wenn leider noch nicht klar ist, ob sie wegen Corona überhaupt stattfinden können. Auf jeden Fall haben die Bürgerinnen und Bürger ab sofort etwas von der Pracht. Spaziergänge durch die Allee sind ja jederzeit möglich und so spendet die Pflanzaktion den Herzen der Baden-Badener Kraft, bestätigen einige Passanten.