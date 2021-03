per Mail teilen

Die Gemeinde Iffezheim und der neue Betreiber der Galopprennbahn, Baden Galopp, haben am Freitag den Pachtvertrag unterschrieben. Die Pacht beginnt am 1. April für zunächst zehn Jahre. Hinter dem neuen Betreiber stecken der Mannheimer Unternehmer Peter Gaul und der dortige Rennvereinspräsident Stephan Buchner. Die Zukunft der Galopprennbahn in Iffezheim war monatelang ungewiss, nachdem der frühere Betreiber Baden Racing den Vertrag wegen hoher Verluste gekündigt hatte.