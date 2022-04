Badisches Landesmuseum bekommt Gallinek-Sammlung

Das Land Baden-Württemberg erwirbt für das Badisches Landesmuseum die wertvolle Kunstsammlung Gallinek. Das hat Staatssekretärin Petra Olschowski am Mittwoch in Karlsruhe bekannt gegeben. Der jüdische Kunstsammler Ernst Gallinek hatte in Baden-Baden zwischen den beiden Weltkriegen eine umfangreiche Sammlung aufgebaut. Sie umfasst 466 historische Porzellanobjekte, Portraitminiaturen und Tapisserien. Als Gallinek 1940 starb, brachten die Nazis die kostbaren Kunstschätze in ihren Besitz. Durch intensive Forschungsarbeit am Badischen Landesmuseum konnte die Geschichte der Sammlung aufgearbeitet werden. Vor zwei Jahren wurde sie dann als NS-Raubgut an die Erben des Sammlers zurückgegeben. Jetzt haben diese die Sammlung dem Land Baden-Württemberg verkauft. Dafür kamen 1,5 Millionen Euro aus der landeseigenen Museumsstiftung und 300.000 Euro aus der Kulturstiftung der Länder.