Waldseebad öffnet wieder nach sechs Jahren

In Gaggenau öffnet am Freitagvormittag nach sechsjähriger Schließung das Waldseebad. Das Naturbad war nach Starkregen und Überschwemmung schwer beschädigt. Im Juni 2016 überflutete der Traischbach das Bad. Die Stadt Gaggenau beschlosss daraufhin angesichts der Schäden, die geplante Sanierung vorzuziehen. Das Waldseebad wurde in dreijähriger Bauzeit mit großem Aufwand auf sieben Beckenbereiche erweitert. So gibt es auf 2.800 Quadratmetern Wasserfläche gechlorte und nicht gechlorte Kinder-, Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken, einen Sprungturm und ein 50-Meter-Becken. Das Großprojekt kostete 13,6 Millionen Euro. Es wurden 14 Kilometer Leitungen verlegt. Zur Eröffnung kann das Bad bis einschließlich Sonntag kostenlos besucht werden.