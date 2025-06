In Gaggenau gibt es für Gäste der Biergärten mit der Platanen-Netzwanze gerne mal die ein oder andere unfreiwillige Proteinbeilage. Die Stadt geht deswegen gegen die Insekten vor.

Sie ist nur zwischen drei und vier Millimeter groß, aber wahnsinnig lästig: die Platanen-Netzwanze. Ihren Namen hat sie wegen der feinen netzartigen Struktur auf ihren Flügeln. Und weil das Insekt fast ausschließlich Platanen befällt. Seit etwa drei Jahren sind in der Stadt Gaggenau im Sommer immer wieder große Scharen der Platanen-Netzwanze unterwegs. Weil verschiedene andere Maßnahmen bisher keinen Erfolg gebracht haben, versucht es die Stadt jetzt mit Florfliegen.

Die Forstagrarwirte Jan-Pascal Wunsch und Danny Bauch verteilen bei einer Baumkletteraktion in den Platanen in Gaggenau Florfliegenlarven, um die Platanen-Netzwanze zu bekämpfen. SWR

Insgesamt drei Baumkletteraktionen in der Stadt Gaggenau

Am Freitagmorgen startete in diesem Jahr die vorerst letzte von insgesamt drei Bekämpfungsaktionen. Die Forstagrarwirte Jan-Pascal Wunsch und Danny Bauch klettern dabei in die Wipfel der Platanen in der Stadt Gaggenau und verteilen in den Bäumen insgesamt etwa 160.000 Florfliegenlarven.

Die Baumkletterer haben dafür kleine Kartons in einer bunten Plastiktasche verstaut. In ihnen stecken die Larven, pro Karton 500 Stück. Darüber ist ein Netz gelegt. "Dann gehen wir hoch. Ziehen immer ein kleines Stück vom Netz ab und klopfen die auf eine angefeuchtete Stelle", beschreibt Jan-Pascal Wunsch den Prozess.

In dem Pappkarton sind die Florfliegenlarven. Insgesamt sind 500 Stück in einer Packung. SWR

Baumkontrolleur: "Florfliegen sind natürliche Fressfeinde der Platanen-Netzwanze"

Die Florfliegen seien die natürlichen Fressfeinde der Platanen-Netzwanze, erzählt der Baumkontrolleur der Stadt Gaggenau, Marcus Graf. Denn davon hat das Insekt in Europa nicht viele. Die Platanen-Netzwanze kommt ursprünglich aus den USA und Kanada und wurde über die Schifffahrt nach Italien gebracht, so der Baumkontrolleur. Von dort sei sie dann nach Deutschland gekommen.

Besonders in Regionen mit einem Weinbauklima fühle sich die Wanze wohl. Bisher sei das Insekt in Gaggenau unauffällig gewesen. Weil es aber nicht mehr so kalte Winter gebe, habe sich die Platanen-Netzwanze in Gaggenau rasant vermehren können.

Marcus Graf, der Baumkontrolleur der Stadt Gaggenau. SWR

Platanen-Netzwanzen nervt vor allem Gastronomen

Von den Platanen-Netzwanzen sind besonders die Gastronomen in Gaggenau genervt. Denn in den Biergärten und der anderen Außengastronomie fallen die Insekten von den Platanen in das Essen und Trinken der Kundinnen und Kunden. "Sie können ja nicht Essen servieren, auf dem die Tiere liegen. Das geht doch nicht", ärgert sich die Besitzerin des Ratsstübels, Michaela Scheffold.

Die Tiere schwärmten auch in Scharen um die Kundinnen und Kunden herum. Einmal hätten sich die Tiere dicht an dich auf den Kopf einer braunhaarigen Kundin gesetzt. Das habe ausgesehen, als hätte sie graue Haare, erinnert sich die Gastronomin.

Michaela Scheffold, die Besitzerin des Ratsstübels in Gaggenau möchte ihren Kunden keine Platanen-Netzwanzen im Essen servieren. SWR

Die Insekten fliegen auch gerne in offene Fenster und wenn der Kot der Wanze mit Wasser in Berührung komme, könne das auch sehr unangenehme Flecken zum Beispiel im Lack von Autos verursachen, erzählt Marcus Graf. Für den Menschen seien sie aber ungefährlich. Anders ist das hingegen bei den Bäumen. Lange von der Wanze befallene Platanen können laut den Baumkletterern absterben.

Gaggenau möchte der Platanen-Netzwanze zuvorkommen

Die Platanen-Netzwanze ist besonders im Sommer unterwegs. In diesem Jahr will die Stadt ihr aber mit Florfliegenlarven zuvorkommen. "Diese Larve frisst die Netzwanzenlarve - also nur die Larve", sagt Jan-Pascal Wunsch. "Wenn die Tiere zu weit entwickelt sind und es ist ein erwachsenes Tier da, die werden nicht mehr gefressen. Es geht darum, die erste Brut, den ersten Zyklus zu durchbrechen, dass weniger an den Start gehen fürs restliche Jahr", erklärt er. Ob die Aktion erfolgreich war, zeigt sich erst im Spätjahr.

Die Forstagrarwirte Jan-Pascal Wunsch und Danny Bauch. SWR

Die Stadt hat viel Hoffnung. Aber die bisherigen Maßnahmen waren erfolglos. Unter anderem habe man die Bäume heruntergeschnitten, sie eingeölt, die Rinde abgeschabt und die Stämme verkalkt. Oder zusammen mit der Feuerwehr mit großem Druck und viel Wasser versucht, die Wanzen vom Blatt herunterzuspülen, erinnert sich Marcus Graf. All das habe bisher aber keine Wirkung gehabt.

Experten erwarten durch Aktion keine Florfliegen-Plage

Angst, dass sich mit der Bekämpfungsmaßnahme eine neue Plage entwickelt, haben die Experten nicht. "Das ist Angebot und Nachfrage. Wenn hier weniger Nahrungsangebot ist, dann fliegen die Florfliegen weg. Also das sollte kein Problem sein", sagt Jan-Pascal Wunsch. So sieht das auch Marcus Graf.

Die Gastronomie hat sich laut ihm währenddessen auch auf anderem Weg gewappnet, um die ungewünschte Proteinbeilage zu vermeiden: Über den Tischen würden jetzt Schirme als Sonnenschutz stehen. "Dann liegt die Platanen-Netzwanze auf dem Dach vom Sonnenschirm und fällt nicht mehr ins Essen."