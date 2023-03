per Mail teilen

In diesen kalten ungemütlichen Tagen, da brauchen wir dringend Dinge, die unsere Seele erwärmen können. Der Frühling lässt mal wieder viel zu lange auf sich warten. Also brauchen wir ein bisschen Frühling drinnen- auf der Fensterbank sozusagen. Sie könnten sich Blumen ins Haus holen oder Sie machen das, was viele Hobbygärtner sehr lieben: denn jetzt ist die Zeit, das Gemüse für draußen vorzuziehen. Heiner Kunold berichtet