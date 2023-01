Das G9-Modell am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in Rastatt soll weiterlaufen. Der entsprechende Antrag beim Kultusministerium wird gestellt.

In Rastatt soll es am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium weiterhin neun Jahre bis zum Abitur geben. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig entschieden. Die Verwaltung wurde beauftragt, dies beim Kultusministerium zu beantragen.

Der Ruf nach G9 unter den Eltern und Betroffenen in Baden-Württemberg ist laut: Die Initiative will 39.000 Unterschriften für einen Volksantrag sammeln, der dann beim Landtag eingereicht wird. Ihr Ziel: statt G9 nur an einigen Schulen, sollen in Baden-Württemberg die neun Jahre bis zum Abitur wieder zum Regelfall werden. Die bisherige G8-Form soll dagegen für besonders begabte Schüler weiter erhalten bleiben.

Große Nachfrage nach G9 landesweit

Aktuell gibt es die Option auf G9 nur an Schulen, die am Modellversuch teilnehmen, der immer wieder verlängert wird. In Baden-Württemberg sind das aktuell insgesamt 43 allgemeinbildende Gymnasien, unter anderem das Justus-Knecht-Gymnasium in Bruchsal und das Theodor-Heuss-Gymnasium Pforzheim. In Rastatt will man den G9-Modellversuch am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium nach dem Gemeinderatsbeschluss vom Donnerstagabend fortsetzen.

G9-Gymnasien bekommen viele Anfragen

Die Nachfrage an G9-Klassen ist allgemein größer als das Angebot, das bestätigte das Regierungspräsidium Karlsruhe. Nicht alle Kinder kommen aktuell in ihre Wunschform. Es mangelt an Gymnasien mit einer neunjährigen Oberstufe, am Lise-Meitner-Gymnasium in Königbach-Stein im Enzkreis etwa gibt es daher immer wieder Anfragen von Eltern außerhalb des Einzugsgebiets.

Weniger Druck und mehr Freizeit für die Schüler

Aus Sicht der Initiative, die sich für die neunjährige Oberstufe einsetzt, liegen die Vorteile der längeren Schulzeit auf der Hand: weniger Leistungsdruck und mehr Freizeit. Gegen die landesweite Rückkehr zu G9 sprechen unter anderem der Mangel an Lehrkräften sowie die damit verbundenen höheren Kosten.

Das Kultusministerium Baden-Württemberg macht keine konkreten Versprechungen, die Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) schließt eine vollständige Rückkehr zu G9 mittlerweile aber nicht mehr aus. Allerdings sprach sich zuletzt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gegen eine allgemeine Rückkehr zu G9 aus.