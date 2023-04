In Karlsruhe ließen sich am Gründonnerstag Menschen auf dem Marktplatz die Füße waschen. Die biblische Tradition wurde zum ersten Mal von der ökumenischen Cityarbeit angeboten.

Die Fußwaschung auf dem Karlsruher Marktplatz ist eine Premiere für die Initiatoren. Und das Ritual kam gut an: Von jung bis alt - Einige Menschen haben sich am Nachmittag auf dem Karlsruher Marktplatz getummelt.

Öffentliche Fußwaschung vor der Karlsruher Pyramide

Zwölf Stühle wurden vor der Pyramide entlang der Kaiserstraße aufgebaut - in Anlehnung an die zwölf Jünger Jesu. Davor standen zwölf Schüsseln, in denen die Füße von Passanten in frischem Wasser gewaschen wurden. Sie konnten spontan an der biblischen Tradition teilnehmen.

"Jesus zeigte mit dieser Geste, dass auch er als der Chef und der Stärkere den Schwächeren hilft und Zuwendung schenkt", erklärt Dirk Keller den biblischen Kontext. Keller gehört der ökumenischen Cityarbeit Fächersegen an.

"Ich habe das noch nie gemacht, für mich war es das erste Mal. Von der Bedeutung habe ich noch nichts gewusst."

Ökumenische Cityarbeit führt Fußwaschung durch

Ein Team aus 25 Ehrenamtlichen und Geistlichen der katholischen und evangelischen Kirche haben vor Ort die Fußwaschung durchgeführt und haben Gespräche mit Interessierten geführt. Darunter der evangelische Dekan Thomas Schalla und der katholische Dekan Hubert Streckert.

In vielen Kirchen finden am Gründonnerstag im Rahmen von Gottesdiensten Fußwaschungen statt. Unter anderem in Karlsdorf-Neuthard und Rastatt. Das kirchliche Ritual erinnert daran, wie Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung den Jüngern die Füße gewaschen hat.