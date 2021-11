Fußballromantik, Krimiabend und Impro-Comedy - Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Arnd Zeigler lässt Fußballherzen in Karlsruhe höher schlagen, in Ettlingen erwartet Sie ein mörderisch guter Abend und in Pforzheim entsteht ein Comedy-Programm aus Gegenständen der Zuschauer. Wegen Corona kann es aber kurzfristig zu Absagen kommen.

Krimiabend in Ettlingen

Kaum etwas ist fesselnder als ein guter Krimi. Und davon gibt es in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) am Wochenende jede Menge. Im Rahmen der Literaturtage Baden-Württemberg lesen die Autoren Arno Strobel, Romy Hausmann und Oliver Bottini aus ihren Romanen vor, und nehmen die Zuhöhrer mit in spannende Kriminalfälle und düstere Geheimnisse. Für die passende Atmosphäre sorgt der Musiker Rainer Grazin, der den Abend am Piano begleitet. Der Krimiabend in der Stadthalle Ettlingen, am Freitag ab 20 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse 18,50 Euro.

Für die Veranstaltung gilt die 2G Plus-Regel. Dies bedeutet, dass zur Veranstaltung nur noch geimpfte oder genesene Personen zugelassen werden können, die zudem einen tagesaktuellen Antigen-Test oder höchstens 48 Stunden alten PCR-Test vorweisen können.

Zeiglers wunderbare Fußballwelt in Karlsruhe

Arnd Zeigler als fußballverrückt zu bezeichnen, ist wahrscheinlich noch untertrieben. Er kennt so ziemlich jede skurrile Geschichte, die es rund um den deutschen Volkssport gibt, hat zu allem die passende Anekdote und ist mit seiner Show "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" einer der letzten Zufluchtsorte für Fußballromantiker. Mit seinem gleichnamigen Bühnenprogramm macht Arnd Zeigler jetzt halt in Karlsruhe und schwelgt gemeinsam mit Fußballfans in Erinnerungen. "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs", am Freitag ab 20 Uhr im Tollhaus Karlsruhe. Karten kosten an der Abendkasse 30 Euro.

Comedy aus mitgebrachten Gegenständen in Pforzheim

Das Rezept von "Tauschrausch" in Pforzheim ist ganz einfach: Sie bringen irgendwelche Gegenstände von zuhause mit und die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne lassen daraus spontan Sketche, Lieder und abenteuerliche Geschichten entstehen. Wer noch ein paar alte Socken im Schrank hat und sich auf das Experiment einlassen will, kann das am Sonntag jeweils um 15 oder 19 Uhr im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Karten für "Tauschrausch" kosten an der Abendkasse 24,70 Euro.

Weihnachtsmärkte mit strengen Regeln

Weihnachtsmärkte sind in diesem Jahr rar gesät. Aber es gibt trotzdem einige wenige, die geöffnet haben. In Karlsruhe, Rastatt, Bruchsal und Baden-Baden kann man zumindest aktuell noch Glühwein und gebrannte Mandeln genießen. Auch in Calw gibt es einen Weihnachtsmarkt, Zutritt gibt es aber nur für Ortsansässige.

Auch für die Weihnachtsmärkte gilt die 2G Plus-Regel. Dies bedeutet, dass nur noch geimpfte oder genesene Personen zugelassen werden können, die zudem einen tagesaktuellen Antigen-Test oder höchstens 48 Stunden alten PCR-Test vorweisen können.