VR-Bank Enz plus fusioniert mit Volksbank Karlsruhe

Die VR-Bank Enz plus will noch in diesem Jahr mit der Volksbank Karlsruhe-Baden-Baden fusionieren. Das haben die beiden Vorstandssprecher am Mittwoch bekanntgegeben. Kosten sparen, Kompetenzen bündeln, eine stärkere Position auf dem Mark, das seien die Gründe für das Zusammengehen, teilten die beiden Banken heute in Remchingen (Enzkreis) mit. Auf Vertreterversammlungen soll die Fusion Ende des Jahres besiegelt werden. Die neue Bank würde mit einer Bilanzsumme von acht Milliarden Euro, 265.000 Kunden und 46 Filialen zur Nummer drei der Volksbanken in Land aufsteigen. Kündigungen soll es keine geben. Für die Kunden der bisherigen VR-Bank werde sich lediglich die Kontonummer ändern, heißt es. Für die ehemalige Volksbank Karlsruhe ist der Schritt bereits der vierte Zusammenschluss, zuletzt ging sie mit der Volksbank Baden-Baden-Rastatt zusammen. Diese Fusion tritt am 1. Juli offiziell in Kraft.