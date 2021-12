Am Vormittag ist bei Bauarbeiten in der Karlsruher Nordstadt ein verdächtiger metallischer Gegenstand gefunden worden. Nach Polizeiangaben wurde das Areal abgesperrt und der Bahnverkehr in diesem Bereich eingestellt. Sachverständige stellten fest, dass es sich um eine teildetonierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelte, an der kein Zünder mehr angebracht war. Die Sperrungen für den Fahrzeug- und Personenverkehr konnten gegen 11:30 Uhr wieder aufgehoben werden.