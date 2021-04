per Mail teilen

Es gibt wieder neue Fünflinge in der Region. Blau-schimmernd, schuppig und handgroß: Im Naturkundemuseum Karlsruhe sind 5 blaue Baumwaranbabys geschlüpft. Warane sind eine Gattung der Schuppenechsen, der bekannteste Verwandte der Fünflinge ist der Komodowaran, mit drei Metern die größte Echse der Welt.

Die jungen Echsen halten die Pfleger im Naturkundemuseum Karlsruhe auf Trab. Ursprünglich kommen die blauen Baumwarane aus Neuginea: Auf der Insel Batanta gibt es den einzigen bisher bekannten Bestand. Besonders viel ist über die Art auch noch nicht bekannt: 2001 wurde sie das erste Mal beschrieben.

Ein seltener Zuchterfolg

Knapp zehn Jahre danach zieht das erste Exemplar ins Karlsruher Naturkundemuseum ein. Blaue Baumwarane vermehren sich nur ein bis zweimal im Jahr und legen dabei maximal fünf Eier. Die Karlsruher Fünflinge sind ein seltener Zuchterfolg, sagt Michael Speck, der stellvertretende Leiter des Vivariums.

Blauwaran-Nachwuchs im Karlsruher Naturkundemuseum SWR

Derzeit leben die Tiere im Keller des Museums. Hier haben sie ihre Ruhe. In der Natur würden die aus dem Ei schlüpfen und jeder würde in seine Richtung gehen, da gibt es auch keine Brutpflege, erklärt Michael Speck. Die Mutter vergräbt die Eier an einer, ihrer Meinung nach, passenden Stelle und alles andere macht die Natur. Aus Platzmangel bleiben die Jungen erstmal im Keller und können nicht besucht werden.