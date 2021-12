Fünf Verletzte bei Karambolage mit Lkw

per Mail teilen

Bei einer Karambolage von zwei Pkw mit einem Lkw sind in Pforzheim am Nachmittag fünf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei war der Lkw aus einer Firmenausfahrt auf die Straße gefahren. Ein 25-jähriger VW-Fahrer hielt auf der Fahrbahn an und lies den Lkw auf die Straße weiter einfahren. Ein weiterer Pkw-Fahrer erkannte diese Situation zu spät und fuhr ungebremst auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den Lkw aufgeschoben. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.