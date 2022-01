Fünf Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters

Beim zweiten Wahlgang zur Bürgermeisterwahl in Bad Wildbad in gut zwei Wochen treten nach Angaben der Kurstadt fünf Kandidaten an. Im ersten Wahlgang hatte Marco Gauger, Referent des Freudenstadter Oberbürgermeisters, am besten abgeschnitten. Mit 46 Prozent der Stimmen hat Gauger die erforderliche absolute Mehrheit aber knapp verpasst. Drei der ursprünglich acht Kandidaten haben ihre Kandidatur inzwischen zurückgezogen. Damit bleiben aus der ersten Runde neben Gauger der zweitplatzierte Dietmar Fischer aus Bad Liebenzell und drei weitere Kandidaten, darunter eine Frau, die im ersten Wahlgang aber chancenlos waren. Ein Kandidat, der erst zum zweiten Wahlgang noch seinen Hut in den Ring werfen wollte, wurde nicht zugelassen, weil die Bewerbungsunterlagen nicht vollständig waren. Die Stichwahl findet am 13. Februar statt.