Wegen Körperverletzung mit Todesfolge ist ein 37-jähriger Mann aus dem Obdachlosenmilieu vor dem Baden-Badener Landgericht zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Wie das Gericht am Dienstag bekanntgab, fiel das Urteil bereits am vergangenen Freitag. Der Mann soll im vergangenen Sommer einen 65-jährigen Mitbewohner in einer Obdachlosenunterkunft in Bühl im Streit so schwer verletzt haben, dass dieser kurz darauf starb.