Fünf Jahre Haft für Drogenschmuggler

Ein 43-jähriger Drogenschmuggler ist vor dem Baden-Badener Landgericht zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Der Mann war zu Beginn dieses Jahres mit rund 110 Kilogramm Marihuana bei Iffezheim von der Polizei erwischt worden. Nach Angaben der Baden-Badener Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um den größten Drogenfund aller Zeiten in der Region. Das Marihuana war in Plastiksäcken in Hohlräumen im Auto versteckt. Der Angeklagte gab an, als Fahrer in Rumänien angeheuert worden zu sein. Von den Drogen im Fahrzeug will er nichts gewusst haben. Er habe gedacht, es seien Zigaretten im Wagen versteckt. Das Gericht glaubte ihm nicht.