2G Plus auf Weihnachtsmärkten - Budenbesitzer in Karlsruhe und Bruchsal sind frustriert

Seit Mittwoch gilt auf Weihnachtsmärkten die 2G Plus-Regel - seitdem kommen viel weniger Besucher. Viele Marktbeschicker in Karlsruhe und Bruchsal sind frustriert und denken ans Aufgeben.

Baden-Württemberg hat die Corona-Regeln wegen der weiter steigenden Infektionszahlen diese Woche verschärft - mit Folgen auch für geimpfte Menschen. So müssen auch Geimpfte oder Genesene einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen, wenn sie zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt besuchen wollen. Die Konsequenz: Einige Weihnachtsmärkte wurden abgesagt und bei den restlichen sind die Besucherzahlen drastisch eingebrochen.

Kaum Besucher seit der 2G Plus-Regel

In Karlsruhe wurde der Christkindlesmarkt am Montag noch unter der 2G-Regel eröffnet und war gut besucht. Seit Mittwoch habe sich das aber drastisch geändert, schildert Marktbeschicker Mario Eichel. "Es ist wie tot", sagt er. Er verstehe nicht, warum in Innenräumen wie Restaurants oder Schwimmbädern weiterhin nur 2G gilt, auf Weihnachtsmärkten unter freiem Himmel aber zusätzlich ein negativer Test verlangt wird. Auch Margarete Sandrock, die an einem Wurststand arbeitet, nennt die aktuelle Situation eine "Katastrophe".

"Es ist sehr, sehr, sehr ruhig."

Die Leute seien verschreckt, erzählt Ursula Kießling. Dieses Jahr lohne es sich definitiv nicht, sagt sie. "So wie es jetzt aussieht, würden wir lieber abbrechen. Die Kosten werden jeden Tag mehr, Strom, Personal, die Ware, die wir wegwerfen müssen", so Kießling weiter. So wie Ursula Kießling sehen es mittlerweile auch andere Karlsruher Marktbeschicker. Die Stadt Karlsruhe bat die Budenbesitzer das Wochenende noch abzuwarten. Am Montag wird es ein Treffen zwischen den Beteiligten geben. Dort soll entschieden werden, ob und wie es weitergeht.

Große Unzufriedenheit bei Bruchsaler Weihnachtsmarktbeschickern

Auch in Bruchsal ist man unzufrieden. Der Bruchsaler Weihnachtsmarkt hat nämlich eine Besonderheit: er ist dezentral und nicht eingezäunt. Hier mussten die Budenbetreiber bislang die Kontrolle der 2G Plus-Nachweise übernehmen und haben so viel Ärger von den Besuchern abbekommen. Das hat die Stadt nach einem Gespräch jetzt geändert, ein Security Dienst soll diese Aufgabe nun mit übernehmen.

Dennoch zeigt sich auch hier: seit der Umstellung auf 2G Plus kommen weniger Besucherinnen und Besucher. Eine Planungssicherheit haben die Marktbeschicker auch hier nicht. Man fahre auf Sicht, sagte eine Beschickerin.

"Wir warten täglich oder sogar stündlich darauf, dass die Märkte vom Bund abgesagt werden."

Zaghafter Start in Baden-Baden

In Baden-Baden eröffnete der Weihnachtsmarkt am Donnerstag. Hier ist die Stimmung unter den Schaustellern vorsichtig positiv. Man freue sich über ein Stück Normalität, sagt Sabrina Schillo. "Der Start auf dem Weihnachtsmarkt in Baden-Baden ist zwar zaghaft, aber wir hoffen das Beste", so Schillo weiter.

Auch Rupert Kimberger aus Niederbayern ist mit seinen Weihnachts-Deko-Artikeln auf dem Baden-Badener Weihnachtsmarkt. Er hofft, dass die Lage stabil bleibt und hofft auf Entschädigungen vom Bund im Falle einer Absage. "Sonst würde die Insolvenz im Raume stehen", sagte Kimberger dem SWR.