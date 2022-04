Frühlingsfest auf dem Messplatz startet ohne Corona-Beschränkungen

Auf dem Karlsruher Messplatz wird am Samstag das Frühlingsfest eröffnet. Für die Besucher gibt es erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie keine Beschränkungen. Geboten werden Attraktionen wie Riesenrad, Geisterbahn, Autoscooter, Karussells und ein breites kulinarisches Angebot. Insgesamt warten 48 Stände auf dem Messplatz bis Ostermontag auf Besucher. Nach zweijähriger Durststrecke wegen Corona sind die Schausteller froh, dass das erste Volksfest des Jahres in Karlsruhe wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann. Das Frühlingsfest wird vom Landesverband der Schausteller organisiert. Am Gründonnerstag findet der traditionelle Familientag statt, an dem es für die Besucher zahlreiche Vergünstigungen gibt.