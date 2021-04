per Mail teilen

Im März hat sich am regionalen Arbeitsmarkt eine leichte Frühjahrsbelebung abgezeichnet. Die Arbeitslosenquote in Karlsruhe, Pforzheim und Landau ging jeweils leicht zurück, melden die Agenturen.

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise zeigt sich der Arbeitsmarkt robuster als erwartet, meldet die Agentur Karlsruhe/Rastatt. Der zweite Lockdown habe keine erheblichen Einflüsse auf die Zahlen gehabt. Die Agentur Landau führt das vor allem auf eine gestiegene Kurzarbeiterzahl zurück. So konnten in massivem Umfang Arbeitsplätze gesichert und Unternehmen stabilisiert werden. Der Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald sei ebenfalls sehr widerstandsfähig und verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen, meldet die Agentur Pforzheim/Nagold.

Pandemie beschleunigt Strukturwandel

Allerdings habe die Krise den Strukturwandel zum Beispiel in der Autoindustrie beschleunigt, heißt es aus Pforzheim. Die Unternehmen seien insgesamt zurückhaltend beim Thema Neueinstellungen. Im Nordschwarzwald ist demnach die Zahl der angebotenen Arbeitsplätze gegenüber Februar um fast zehn Prozent zurück gegangen.

Schlechte Aussichten für ältere Arbeitslose

Betroffen von der Krise seien vor allem ältere Arbeitslose, meldet die Arbeitsagentur Landau. So sei etwa jeder dritte der in der Südpfalz gemeldeten Arbeitslosen älter als 55 Jahre alt. Jeder dritte davon habe keine Berufsausbildung. Der Lockdown erschwere die Arbeitsaufnahme und verfestige die Langzeitarbeitslosigkeit.

Gute Chancen für angehende Azubis

Gute Nachrichten gibt es für junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen. So gab es Ende März im Nordschwarzwald zum Beispiel 2.240 freie Ausbildungsstellen, denen 1.177 Bewerberinnen und Bewerber gegenüberstanden. Das sei eine ganz klare Botschaft an jungen Menschen im Nordschwarzwald und die lautet: "Ihr werdet gebraucht!" Es gebe keinen Grund, den Start in eine berufliche Zukunft auf das nächste Jahr zu verschieben, meldet die Pforzheimer Agentur für Arbeit.