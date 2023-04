Von Tulpen bis Ranunkeln - Blumentrends zu Ostern aus Karlsbad

An Ostern haben Menschen gerne einen bunten Blumenstrauß auf dem Tisch stehen. Für die Blumengeschäfte ist das eine wichtige Zeit. Besuch in einem Blumenladen in Karlsbad.

Völlig unscheinbar in einem ruhigen Wohngebiet in Karlsbad steht "Annas Blumenpoesie". Ranunkeln, Nelken, Vergissmeinnicht und Narzissen - im Geschäft von Anna Rupp gibt es viele verschiedene Blumen. Im Verkaufsraum liegt ein intensiver Geruch in der Luft. Ranunkeln, Tulpen und Fresien beliebt Jetzt zum Frühlingsbeginn ist die Auswahl an Blumensorten groß. Besonders beliebt seien zu Ostern die Ranunkeln, die sogenannte Rose des Frühlings, oder auch Fresien und Tulpen, so Rupp. Viele Kunden seien froh über die Beratung und kauften dann einen oder auch mehrere bunte Sträuße. Annas Blumenpoesie Kunden kaufen Blumen aus ganz verschiedenen Anlässen In das Geschäft kommen Kinder, die die Ostersträuße für ihre Eltern abholen. Ein Paar kommt in den Laden, weil es sich die Blumen für ihre Hochzeit aussuchen möchte. Eine Dame kauft Blumen für das Grab eines guten Freundes. Ein älterer Herr kommt in das Geschäft, um einen Strauß für das Bild seiner verstorbenen Frau zu kaufen. Für Anna ein normaler Arbeitstag. "Im Blumenladen bekommt man eben alle Facetten des Lebens mit, mit allen Höhen und Tiefen." "Wir begleiten Geburten und Hochzeiten, aber eben auch Trauerfälle. Das ist sehr prägend und verbindet einen aber auch sehr mit den Menschen, die man begleiten darf", sagt die Verkäuferin. "Mit Blumen kann man doch nochmal ganz anders Dinge ausdrücken, die wir mit Worten nicht sagen können." Auch Männer kaufen Blumen Ihre Kunden sind nicht ausschließlich Bekannte oder Bewohner aus dem Ort. Sogar aus Stuttgart haben sich Menschen zu "Annas Blumenpoesie" auf den Weg gemacht. Dabei ist das Thema Blumenkauf schon längst nicht mehr nur Frauensache. Es begeisterten sich auch immer mehr Männer für Blumen, so die Geschäftsführerin. Zwar seien nach wie vor junge Frauen und Mütter der Großteil der Kundschaft, doch kommen auch nach eigenen Beobachtungen mehr und mehr Männer in ihren Laden.