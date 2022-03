Hobbygärtner freuen sich über den Frühlingsbeginn in Karlsruhe

per Mail teilen

Für die Meterologen ist schon seit dem 1. März Frühling - jetzt ist es auch kalendarisch soweit: Frühlingsbeginn am 21. März.

Für die Hobbygärtner in den vielen Kleingartenanlagen in Karlsruhe wird es höchste Zeit, den Garten vorzubereiten. Dazu decken sich manche mit ersten Blühpflanzen, Pflanzensamen und Blumenerde ein.

"Für mich heißt Frühling: Alles blüht, die Knospen sprießen und die Küken kommen geschlüpft. Alles fühlt sich gut an und wir sind froh, dass wir wieder an die Luft können."

Entsprechend ist gerade viel los in den Gartencentern und auf den Parkplätzen davor. Stiefmütterchen, Veilchen, Gräser, aber auch unterschiedlichste Setzlinge verschwinden in den Kofferräumen der Autos.

Garten auf den Frühling vorbereiten - Arbeit die Spaß macht

Natürlich macht das Arbeit, erklärt eine Kundin, die ihr Auto mit vielen bunten Blumen belädt. Aber die Arbeit im Garten macht Spaß, sagt sie und hinterher sieht es einfach schön aus. Man möchte es doch schön haben, sagt sie weiter und berichtet, das sie Stiefmütterchen, Primeln, einen Margaritenbusch und Salat gekauft hat.

In einer Kleingartenanlage am Rande von Karlsruhe sprießt und blüht es an vielen Ecken. Ein paar Gartenbesitzer sind auch schon aktiv mit der Gartenarbeit beschäftigt. Schnecken sammeln, Spinat aussäen und Bäume schneiden gehört für manche dazu. Andere wollen erst einmal "einfach nur den Dreck wegmachen" und aufräumen. Eine Frau berichtet, Knoblauch und Feldsalat gibt es auch jetzt noch bei ihnen.

Beeren für die Enkel pflanzen

Ein paar Meter weiter, mit Gummistiefeln und einer Harke steht Oma alleine im Garten, aber schon bald kommen die beiden Enkel zu Besuch, erklärt die Dame. Und für die Kinder, wie sie sagt, will sie Johannisbeeren, Himbeeren und Erdbeeren einpflanzen.