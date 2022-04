Evangelische Landeskirche diskutiert Sparkurs bei Synode in Bad Herrenalb

In Bad Herrenalb beginnt heute die Frühjahrstagung der Landessynode der Evangelischen Kirche in Baden. Dabei geht es unter anderem um die strategische Ausrichtung

Weil immer mehr Menschen aus den Kirchen austreten, hat das Auswirkungen auf die Ausrichtung der Evangelischen Landeskirche in Baden. Bei der Frühjahrstagung wollen die Mitglieder deshalb Beschlüsse fassen, die zum Beispiel Personal und Gebäude betreffen. Dazu sollen neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit innerhalb von Kirchenbezirken thematisiert werden. Ein weiteres Thema ist der Umgang mit sexualisierter Gewalt in der badischen Landeskirche. Erstmals wird auch die neue Landesbischöfin Heike Springhart vor den Synodalen sprechen.

Sparkurs wegen sinkender Einnahmen

Schon seit Jahren wird die finanzielle Lage für die Evangelische Landeskirche in Baden angespannter. Allein im vergangenen Jahr ist die Zahl der Mitglieder um über 30.000 zurückgegangen - und damit auch die Steuereinnahmen. Bis zum Jahr 2032 müssen deshalb Einsparungen von rund 30 Prozent vorgenommen werden. Wo genau gespart werden soll, darüber diskutiert die Landessynode bei ihrer Frühjahrstagung.

Personal muss abgebaut werden

Allein bei den hauptamtlichen rund 900 Pfarrstellen erwartet die Landeskirche in den nächsten Jahren einen Rückgang um rund 30 Prozent. Das liegt laut Oberkirchenrätin Cornelia Weber aber nicht nur an Sparmaßnahmen, sondern auch an fehlendem Nachwuchs. Um den Verlust auszugleichen, könnten Diakone und Ehrenamtliche viele Aufgaben übernehmen. Auch Kooperationen etwa zwischen verschiedenen Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder Senioreneinrichtungen und Kirchengemeinden seien denkbar.

Kirche muss mehr als die Hälfte ihrer Gebäude abgeben

Neben dem Personal muss die Evangelische Landeskriche vor allem bei den Immobilien sparen. Laut Jochen Rapp vom landeskirchlichen Bauamt könnten bis 2050 nur 30 bis 45 Prozent der Gebäude erhalten bleiben. Ein Großteil der Gebäude müsse daher aufgegeben oder anders finanziert werden. Dinge wie Denkmalschutz oder eine mögliche Klimaneutralität könnten bei der Frage, welche Immobilien erhalten bleiben, eine Rolle spielen.

Kirche soll sichtbar bleiben

Trotz der finanziellen Probleme will die Evangelische Landeskirche aber weiter sichtbar bleiben. Dazu gehört laut der neuen Landesbischöfin Heike Springhart auch die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche. Dies könne nur gelingen, wenn Betroffene angemessen beteiligt würden. Generell gehe es darum, "Kirche neu zu denken", so Springhart. Bei der Landessynode in Bad Herrenalb wird auch ihr Vorgänger Jochen Cornelius-Bundschuh verabschiedet. Die Synode ist das Kirchenparlament der badischen Landeskirche und findet bis Samstag in Bad Herrenalb statt.