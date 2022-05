Frühjahrsmeeting beginnt

Auf der Galopprennbahn in Iffezheim beginnt am kommenden Donnerstag das traditionelle Frühjahrsmeeting. Auf dem Programm stehen insgesamt drei Renntage. Insgesamt gibt es 27 Rennen und ein Preisgeld von knapp einer halben Million Euro. Sportlicher Höhepunkt ist der große Preis der Badischen Wirtschaft am kommenden Sonntag. Allein hier winken 70.000 Euro Preisgeld. Am rennfreien Freitag gibt es wieder die international beachtete Rennpferde-Versteigerung der Baden-Badener Auktionsgesellschaft BBAG. Für Familien gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.