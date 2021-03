per Mail teilen

In Pforzheim ist am Freitag auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses eine Fritteuse in Flammen aufgegangen. Laut Polizei mussten eine Bewohnerin sowie ein Helfer aus der Nachbarschaft wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Schaden liegt den Angabe zufolge im unteren fünfstelligen Bereich.