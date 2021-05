Mit den sinkenden Inzidenz-Zahlen öffnen sich viele Türen zu Gastronomie, Handel und Kultur. Im Museum Frieder Burda in Baden-Baden kann man seit Donnerstag wieder Kunst bestaunen.

Zur Zeit ist im Frieder-Burda-Museum in Baden-Baden der Impressionismus in Russland zu sehen. 70 Meisterwerke russischer Künstler aus der Zeit um 1900 sind in dem Museum an der Lichtentaler Allee ausgestellt.

"Man taucht erst in das Paris der 1880er Jahre ein, als viele russische Künstler nach Paris gingen. Dann geht man direkt nach Russland zurück und sieht, wie die Künstler mit den französischen impressionistischen Ideen russische Themen zu malen."

Impressionismus modernisiert

Die Ausstellung trägt den Untertitel "Aufbruch zur Avantgarde" - gemeint ist damit, dass die russischen Künstler den französischen Impressionismus aufgriffen, ihn aber gleichzeitig auch modernisierten. So finden sich in den Portraits und Landschaftsdarstellungen auch schon abstrakte Strukturen.

Warten hat ein Ende

Die Ausstellung russischer Impressionisten ist eine Kooperation des Museums Barberini in Potsdam und der staatlichen Tretjakow-Galerie Moskau. Die Museumsmacher in Baden-Baden sind froh, dass nach langen Monaten des Wartens sich nun endlich die Pforten öffnen.

"Wir freuen uns unglaublich, dass das Leben wieder ins Haus einzieht."

Ute Rosenfeld vom Museum Frieder Burda:

Auch wenn die Inzidenzzahlen zur Zeit sinken, so gelten im Museum strenge Hygiene-Vorschriften. Man darf nur getestet oder geimpft hinein, Masken sind Pflicht. Und Tickets erhält man am besten online über die Homepage des Museums. Die Besucher nehmen all das gerne in Kauf, überwiegt doch das Gefühl der Freude über den ersten Besuch nach der langen Corona-Pause.

"Es war so ein Gefühl von Freiheit und Auftanken, nachdem jetzt monatelang alles geschlossen hatte - einfach herrlich."

So freuen sich die Museumsbesucher über die Wiedereröffnung: