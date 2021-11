Friedenslinde in Maulbronn soll erhalten bleiben

Das Kloster Maulbronn ist ein kulturhistorisches Kleinod und somit nicht umsonst UNESCO-Denkmal. Dort steht aber auch ein naturhistorisches Denkmal, die sogenannte Friedenslinde.

Die große Friedenslinde im idyllischen Hof des Klosters Maulbronn (Enzkreis) hat eine ganz besondere Geschichte. Der Baum soll der Überlieferung nach am Ende des Dreißigjährigen Krieges gepflanzt worden sein. Als Zeichen der Hoffnung wurden nach dem Westfälischen Frieden 1648 überall in Deutschland sogenannte Friedenslinden gepflanzt. Der vermutlich über 350 Jahre alte Baum in Maulbronn ist aber mittlerweile am Ende seines Lebenszyklus angekommen.

Blick auf die Friedenslinde im Kloster Maulbronn SWR

"Mit der Nachzucht dieses Baumes sorgen wir dafür, dass dieser kostbare Schatz erhalten bleibt"

Die Staatlichen Schlössser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) wollen dafür sorgen, dass nach seinem Absterben Nachkommen seinen Platz im Kloster Maulbronn einnehmen können. Mehrere wissenschaftlichen Einrichtungen arbeiten seit einiger Zeit an einem Nachzuchtprogramm. Dabei werden Ableger der Friedenslinde nachgezogen, die den altehrwürdigen Baum ersetzen sollen.

Neue Baumgeneration wächst heran

Einige der jungen Friedenslinden sind inzwischen so groß, dass sie in die Baumschule der SSG im Garten von Schloss Favorite in Rastatt versetzt werden konnten. Eines der Exemplare soll eines Tages dafür sorgen, dass die Tradition der Friedenslinden im Kloster Maulbronn weiterleben kann.