Am kommenden Sonntag kommt das Friedenslicht auf seiner mittlerweile 3000 Kilometer langen Reise aus Bethlehem auch in Baden an. Transportiert wird das Friedenssymbol zu Weihnachten traditionell von Pfadfinderinnen und Pfadfindern, die es auch in Baden in diesem Jahr wieder verteilen wollen. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Friedensnetz - ein Licht, das alle verbindet.“ Stationen sind unter anderem Karlsruhe, Mannheim, Freiburg und Offenburg.