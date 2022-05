Am Sonntag findet in Bruchsal eine Friedensdemo unter dem Namen "90 Minuten für den Frieden in Europa" statt. Beteiligt sind unter anderem Parteien, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und Friedensinitiativen. Start ist um 14 Uhr am Bahnhofs-Parkplatz in Bruchsal. Am Kübelmarkt soll später eine Kundgebung stattfinden. Das Ende ist gegen 15:30 Uhr vorgesehen.