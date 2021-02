Die Klimaaktivisten von Fridays For Future aus der Region um Karlsruhe haben sich für die Waldrodung bei Graben-Neudorf ausgesprochen. Die Rodung von gut zwei Hektar Wald hatte am Montag begonnen und soll Platz schaffen für ein Geothermie-Kraftwerk der Firma Deutsche Erdwärme Karlsruhe. Die Geothermie stelle ein alternatives Konzept zur umweltschonenden Deckung des Wärmebedarfs bis 2030 dar, sagte eine Sprecherin der Aktivisten. Deshalb sei die Abholzung in diesem Fall vertretbar. Gleichzeitig forderte Fridays For Future Karlsruhe nochmals die Politik auf, die Verantwortung über die Energiewende nicht einzelnen Firmen zu überlassen.