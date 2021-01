Die Fridays-for-Future-Bewegung hat am Freitag zum vierten weltweiten Klimastreik aufgerufen. In Karlsruhe formierten Tausende eine Menschenkette durch den Schlossgarten.

An der Fridays-for-Future-Demonstration am Freitag in Karlsruhe haben laut Veranstalter rund 3.500 Menschen teilgenommen. Mit einer Menschenkette quer durch den Schlossgarten zeigte sich die Klimabewegung das erste Mal seit der Coronakrise wieder in großem Umfang auf der Straße.

Corona-Regeln beachtet

Die Teilnehmenden bildeten die Kette mit Plakaten und Fahrrädern zwischen sich, um den Mindestabstand einzuhalten. Auch Masken wurden durchgehend getragen. Die Reden wurden dezentral gehalten, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Unter dem Motto "die Klimakrise macht keine Pause" fanden bundesweit Aktionen statt. Der Fokus lag diesmal auf der Energiewende, die deutlich schneller als von der Bundesregierung geplant vonstatten gehen soll, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen zu können.

Besonders die Stadt Karlsruhe hätte in den Bereichen Solarenergie und Geothermie hervorragende Chancen, so die Klimaaktivisten. Sie forderten die Stadt auf, ihre Klimaneutralität schon 2030 und nicht wie geplant bis 2050 zu erreichen. Auch in Bruchsal, Bühl, Baden-Baden und Calw fanden kleinere Aktionen statt.