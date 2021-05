Klimaaktivisten von Fridays vor Future wollen am späten Nachmittag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe demonstrieren. Hintergrund ist das Klimaschutzgesetz, das heute in überarbeiteter Form vom Bundeskabinett in Berlin beraten und beschlossen werden soll. Der Gesetzentwurf sei unzureichend, kritisiert Fridays für Future. Vor zwei Wochen hatte das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung aufgefordert, das Gesetz nachzuschärfen. Protestaktionen sind heute auch in anderen deutschen Städten geplant.