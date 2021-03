Am Freitag findet zum 7. Mal ein weltweiter Streik von Klimaaktivisten statt. Auch die Karlsruher Ortsgruppe von "Fridays for Future" beteiligt sich mit einer Demonstration. Wie viele Menschen ab 11 Uhr auf dem Karlsruher Schlossplatz für eine bessere Klimapolitik demonstrieren werden, sei aufgrund der Corona-Lage nicht abzusehen, teilte "Fridays for Furture" mit. Beim letzten globalen Klimastreik im vergangenen September versammelten sich 3.500 Teilnehmer zu einer Menschenkette. Es gehe darum, den Klimaschutz in Zeiten von Corona nicht zu vernachlässigen. Auf der Demo in Karlsruhe wird es ein Sicherheits- und Hygienekonzept geben, medizinische Masken sollten getragen werden. Die Demo wird auch per Livestream übertragen.