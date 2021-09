Mehrere Tausend bei Klima-Demo in Karlsruhe

Mehrere tausend Menschen beteiligten sich am Freitag in Karlsruhe an der Großdemo von Fridays for Future und dem Klimabündnis Karlsruhe. Die Polizei sprach von 4.000 Teilnehmern, die Veranstalter von 8.000.

Der Demonstrationszug startete am späten Nachmittag am Rüppurrer Tor und führte über die Kriegsstraße in Richtung Rondellplatz und Durlacher Tor zurück zum Ausgangspunkt. Straßen in der Innenstadt waren bis in den Abend hinein gesperrt. Auch der Bahnverkehr war betroffen.

Man brauche einen Systemwechsel und eine Wirtschaft, die nicht auf unendlichem Profit und Wachstum beruht in einer Welt mit nur endlichen Ressourcen, so die Klimaaktivisten von Fridays for Future.

"Der Klimawandel wird in Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen und ich will dafür kämpfen, dass sich was ändert."

"Ich bin hier, um ein Zeichen zu setzen. Ich find´s richtig, für seine Zukunft einzustehen."

In Pforzheim gingen bereits am Freitagmittag rund 350 Aktivisten auf die Straße und zogen durch die Innenstadt, in Bruchsal waren es rund 250. Auch in anderen Kommunen, wie Bühl, Kuppenheim oder Waghäusel gab es kleinere Fridays for Future Demos. Weltweit gingen am Freitag wieder Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straßen.

"Niemand hat ein 1,5 Grad konformes Wahlprogramm"

Hintergrund des bundesweiten Streiks zwei Tage vor der Bundestagswahl: Fridays for Future kritisiert, keine der antretenden Parteien habe ein 1,5 Grad konformes Wahlprogramm. Das sogenannte 1,5 Grad Ziel ist im Pariser Klimaabkommen verankert: Darin hat sich die internationale Staatengemeinschaft geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.