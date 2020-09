Kultusministerin Susanne Eisenmann hat am Mittwochabend in der Karlsruher Gartenhalle für die CDU geworben und sich den Fragen der Bürger gestellt. Die Spitzenkandidatin will bei der Landtagswahl 2021 in gut einem halben Jahr die Nachfolgerin von Ministerpräsident Winfried Kretschman (Grüne) werden. mehr...