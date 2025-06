Keine Beweise für Untreue: Ex-Bürgermeister von Bad Liebenzell freigesprochen

Der frühere Bürgermeister von Bad Liebenzell ist vor dem Amtsgericht Calw freigesprochen worden. Dem 58-Jährigen war Untreue im Zusammenhang mit Pachtverträgen vorgeworfen worden.

Der Prozess gegen den früheren Bürgermeister von Bad Liebenzell (Landkreis Calw), Dietmar Fischer, wegen Untreue ist am Dienstag mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Der 58-Jährige war im Zusammenhang mit der Verpachtung städtischer Grundstücke vor dem Amtsgericht Calw angeklagt worden.

Pachtverträge in Bad Liebenzell unter Wert? Vorwürfe vor Gericht nicht erhärtet

Der Tatvorwurf gegen den ehemaligen Bürgermeister konnte laut Urteil nicht bewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft Tübingen hatte ihm vorgeworfen, in seinem Amt Pachtverträge für städtische Grundstücke weit unter dem marktüblichen Wert abgeschlossen zu haben. Weder Gemeinderat noch Landratsamt seien einbezogen worden, so ein weiterer Vorwurf.

Die Grundstücke waren an einen Unternehmer aus Bad Liebenzell verpachtet worden. In der Anklage war von einem Schaden von jährlich rund 15.000 Euro die Rede. Fischer hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Freispruch in Calw nach zusätzlichen Zeugenaussagen

In der zweitägigen Verhandlung vor dem Amtsgericht in Calw wurde unter anderem über den tatsächlichen Wert der Grundstücke gestritten. Zur Klärung wurden nach dem ersten Verhandlungstag am 12. Mai zusätzliche Zeugen geladen. Am Ende der Befragungen stand ein Freispruch.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung gefordert. Ob die Behörde gegen das Urteil Rechtsmittel einlegt, war zunächst nicht bekannt. Ein Zivilverfahren in dieser Sache zwischen der Stadt Bad Liebenzell und ihrem ehemaligen Bürgermeister ist noch nicht abgeschlossen.