In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Corona-Infektionen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe stark gestiegen. Laut Gesundheitsamt soll unter anderem ein Gottesdienst Auslöser sein.

Im Anschluss an den Gottesdienst hat nach Informationen des Gesundheitssamts eine Familienfeier stattgefunden. Insgesamt 22 der 40 Neuinfektionen innerhalb einer Woche sollen auf Gottesdienst und Familienfeier zurückzuführen sein.

Bundesweite Ermittlungen laufen

Aktuell würden die Infektionswege verfolgt, da auch Gäste aus anderen Bundesländern auf der Feier in Karlsruhe waren. Die Behörde spricht von sehr aufwändigen Ermittlungen. Weitere Infektionen könnten Stand heute nicht ausgeschlossen werden. Auch im Fall der Infektionen von mehreren Schülern und einer Lehrerin am Edith-Stein-Gymnasium in Bretten laufen die Untersuchungen.

Zusammenhang mit Lockerungen unklar

Inwieweit die steigende Infektionszahl auf die schrittweisen Lockerungen der Corona-Beschränkungen zurückzuführen ist, lasse sich nicht mit Bestimmtheit sagen, so das Gesundheitsamt. Begünstigt würden aber auf jeden Fall Folgefälle, wenn die nach wie vor geltenden Abstands- und Hygieneregeln gar nicht oder nicht mehr so konsequent beachtet werden, so der Leiter des Karlsruher Gesundheitsamtes Peter Friebel.