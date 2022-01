Freier Eintritt am Feiertag bei den Kunst- und Medienschaffenden

Am 6. Januar laden in Karlsruhe das Zentrum für Kunst und Medien, die Städtische Galerie Karlsruhe sowie die Hochschule für Gestaltung zum Tag der offenen Tür ein. Alle drei Institutionen sind für die Besichtigung ihrer Ausstellungen unter 2-G Plus bei freiem Eintritt geöffnet. Am ZKM werden die Gäste virtuell durch verschiedene Ausstellungen geführt. Ein reichhaltiges Onlineprogramm verschafft einen Einblick in die Themen und hinter die Kulissen des ZKM. In der Städtischen Galerie warten die Sonderausstellungen "Hermann Landshoff" sowie "Elsa und Johanna" auf die Besucher. Kunstvermittler stehen dabei als Gesprächspartner bereit. Die Hochschule für Gestaltung zeigt über beide Lichthöfe Arbeiten von Studierenden, die wegen der Corona Pandemie bisher noch nicht zu sehen waren.