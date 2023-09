So lief die Badesaison in der Region Karlsruhe

In den Karlsruher Freibädern wurden in dieser Saison rund 350.000 Besucher gezählt. Normalerweise liegen die Besucherzahlen bei einer halben Million. Das lag laut den Karlsruher Bäderbetrieben am kalten und verregneten August - der bescherte dafür dem Europabad überdurchschnittlich viele Besucher.

Das Freibad in Calw-Stammheim hatte in dieser Saison rund 70.000 Besucher - fast so viele wie im vergangenen Jahr. Damit sind die Betreiber sehr zufrieden. "Wir hatten ausreichend Personal zur Verfügung, sodass wir durchgehend das Bad für unsere Gäste öffnen konnten", so Andree Stimmer vom Betreiber Energie Calw.

Wie in Calw wird auch die Freibadsaison im SaSch! in Bruchsal bis 17. September verlängert. Bis Ende August kamen 80.000 Besucherinnen und Besucher ins SaSch! nach Bruchsal. In Jahren mit durchgehend gutem Wetter kamen sonst rund 100.000 bis 125.000 Besucher.

In den Freibädern in Baden-Baden wurden bis Ende August rund 161.000 Besucher gezählt. Am beliebtesten war bislang das Hardbergbad mit rund 51.000 Gästen.

Ins Pforzheimer Nagoldbad kamen wie im vergangenen Jahr rund 28.000 Badegäste und ins Wartbergfreibad rund 60.000 - knapp 20.000 weniger als im Vorjahr. Die Verantwortlichen zeigen sich mit der Saison generell zufrieden, auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat.