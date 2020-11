Seit zehn Jahren ist Sarina Pfründer Bürgermeisterin von Sulzfeld. Das sei ein Traumberuf, sagt sie im Sonntagspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Sarina Pfründer sitzt entspannt in ihrem Büro im Sulzfelder Rathaus. Gleich wird sie noch ein Brautpaar trauen, gerade kommt sie von einer Besprechung mit ihren Mitarbeitern. Als Schülerin hat sie die Redaktion der Schülerzeitung im Eppinger Gymnasium übernommen, dann hat sie für Tageszeitungen von Gemeinderatssitzungen in Eppingen, Sulzfeld oder Oberderdingen berichtet.

Da wuchs der Wunsch, einmal selbst vorne zu sitzen und mitzugestalten, erzählt Sarina Pfründer im Sonntagsspaziergang in SWR 4 Baden-Württemberg. Nach dem Abitur studierte sie Verwaltungswissenschaften in Ludwigsburg, dann war sie Hauptamtsleiterin in Brackenheim bevor sie vor zehn Jahren zur Bürgermeisterin von Sulzfeld wurde.

Mit über 80 Prozent wieder gewählt

Vor zwei Jahren wurde sie mit über 80 Prozent im Amt bestätigt, keine Frage, Sarina Pfründer ist beliebt. Was gefällt ihr an ihrem Traumberuf Bürgermeisterin am besten? Die Arbeit mit den Gremien, sagt sie und fügt gleich hinzu, wir haben einen konstruktiven Gemeinderat, da herrscht eine gute Stimmung.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Und wie verbindet die zweifache Mutter Familie und Beruf? Ohne Omas ging es nicht, gibt sie zu und freut sich gleichzeitig darüber, dass ihre Kinder auch gerne mal zu offiziellen Terminen mitgehen. Nur so kann man gerade am Wochenende auch als Familie zusammen sein. Keine Frage, Sarina Pfründer liebt ihren Beruf. Und gerade in Sulzfeld, im schönen Kraichgau sei es eine Freude was entwickeln und bewegen zu können.